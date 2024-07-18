Митрофан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1761 и 1770
Дата смерти11.05.1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1761 и 1770
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Рождение ребёнка
1788
Сын: Максим Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Федосья Митрофановна
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1795
Сын: Денис Митрофанович
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1800
Сын: Никита Митрофанович
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Пелагея Митрофановна
Мать ребёнка: Марья
Смерть
11.05.1838