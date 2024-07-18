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Митрофан Васильевич

Место рождения

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1761 и 1770

Дата смерти

11.05.1838

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1761 и 1770

Отец: Василий

Мать: не указана

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Рождение ребёнка
1788

Сын: Максим Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Федосья Митрофановна

Мать ребёнка: Марья

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Денис Митрофанович

Мать ребёнка: Марья

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1800

Сын: Никита Митрофанович

Мать ребёнка: Марья

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Пелагея Митрофановна

Мать ребёнка: Марья

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
11.05.1838

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