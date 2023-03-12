Шадрина Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина Мария Алексеевна

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Место рождения

г. Лысьва Пермской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Лысьва Пермской обл.
Рождение ребёнка
22.03.1951

Дочь: Морозова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Шадрин Алексей Васильевич

г. Челябинск
Рождение ребёнка
24.11.1961

Сын: Шадрин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Шадрин Алексей Васильевич

г. Челябинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
г. Челябинск
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