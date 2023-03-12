Шадрина Мария Алексеевна
Место рожденияг. Лысьва Пермской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Лысьва Пермской обл.
Рождение ребёнка
22.03.1951
Дочь: Морозова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Шадрин Алексей Васильевич
г. Челябинск
Рождение ребёнка
24.11.1961
Отец ребёнка: Шадрин Алексей Васильевич
г. Челябинск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Челябинск