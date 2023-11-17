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Костенко Станислав Александрович
Костенко Станислав Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.1992
Пол
Мужской
Отец
Костенко Александр Александрович
1965 г.р.
Мать
Костенко (Казакевич) Лариса Владимировна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1992
Отец:
Костенко Александр Александрович
Мать:
Костенко Лариса Владимировна
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