Суботина Мавра Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Суботина) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Суботин Алексей Ларионович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Субботин Иоанн Алексеевич
Отец ребёнка: Суботин Алексей Ларионович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Субботин Даниил Алексеевич
Отец ребёнка: Суботин Алексей Ларионович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Суботина) Параскева (2-Я) Алексеевна
Отец ребёнка: Суботин Алексей Ларионович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Субботин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Суботин Алексей Ларионович
Рождение ребёнка
01.08.1857
Сын: Субботин Елеазар Алексеевич
Отец ребёнка: Суботин Алексей Ларионович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Суботин Алексей Ларионович
Смерть
После 1860