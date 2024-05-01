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Суботина Мавра Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Алексей Ларионович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Суботина) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Суботин Алексей Ларионович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Субботин Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Суботин Алексей Ларионович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Субботин Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: Суботин Алексей Ларионович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Суботина) Параскева (2-Я) Алексеевна

Отец ребёнка: Суботин Алексей Ларионович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Субботин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Суботин Алексей Ларионович

Рождение ребёнка
01.08.1857

Сын: Субботин Елеазар Алексеевич

Отец ребёнка: Суботин Алексей Ларионович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Субботин ? Алексеевич

Отец ребёнка: Суботин Алексей Ларионович

Смерть
После 1860

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