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Власов Егор
Власов Егор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1856
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Власов Роман
Около 1834 г.р.
Мать
Власова Дарья
Около 1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец:
Власов Роман
Мать:
Власова Дарья
Смерть
Неизвестно
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