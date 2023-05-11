Головин Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Головин Иван Фомич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгих Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
?.07.1919
Дочь: Головина Раиса Степановна
Мать ребёнка: Долгих Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Долгих Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Венеамин
Мать ребёнка: Долгих Агафья Михайловна
Смерть
Неизвестно