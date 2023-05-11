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Головин Степан Иванович

Место рождения

Лебёдки, Должанский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1919 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Головин Иван Фомич

Мать: ?

Лебёдки, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгих Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
?.07.1919

Дочь: Головина Раиса Степановна

Мать ребёнка: Долгих Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Долгих Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Венеамин

Мать ребёнка: Долгих Агафья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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