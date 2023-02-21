Логинова (Зайцева) Евдокия Федоровна
Место рождениядеревня Егорьево Лаишевский уезд Казанская губерния
Дата рождения29.07.1892 ст.
Дата смерти18.10.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1892 ст.
деревня Егорьево Лаишевский уезд Казанская губерния
Бракосочетание
03.09.1912 ст.
село Державино Лаишевский уезд Казанская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1923
Отец ребёнка: Логинов Иван Егорович
село Державино Лаишевский кантон АТССР
Смерть
18.10.1970
г.Моква