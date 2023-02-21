Логинова (Зайцева) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Зайцева) Евдокия Федоровна

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Место рождения

деревня Егорьево Лаишевский уезд Казанская губерния

Дата рождения

29.07.1892 ст.

Дата смерти

18.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1892 ст.

Отец: Зайцев Федор Евстафьевич

Мать: Зайцева Агриппина Егоровна

деревня Егорьево Лаишевский уезд Казанская губерния
Бракосочетание
03.09.1912 ст.

Муж: Логинов Иван Егорович

село Державино Лаишевский уезд Казанская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1923

Сын: Логинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Логинов Иван Егорович

село Державино Лаишевский кантон АТССР
Смерть
18.10.1970
г.Моква
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