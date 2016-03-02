Хачиров Роберт Артурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачиров Роберт Артурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.2016

Пол

Мужской

Отец

1992 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2016

Отец: Хачиров Артур Анзорович

Мать: Зангиева Наталья Эдуардовна

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