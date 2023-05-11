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Соломония Абрамова

Место рождения

Коломнино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломнино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
12.11.1893

Муж: Семен Михайлов

Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: Бочкова Матрёна Семенова

Отец ребёнка: Семен Михайлов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.03.1906

Сын: Волхонский Василий Семенов

Отец ребёнка: Семен Михайлов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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