Богданова (Габерова) Клавдия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Габерова) Клавдия Тимофеевна

Место рождения

Калининская область Вышневолоцкий район

Дата рождения

27.05.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Калининская область Вышневолоцкий район
Рождение ребёнка
16.04.1958

Дочь: Заморина Римма Акимовна

Отец ребёнка: Богданов Аким Акимович

С. БАКАРЮКА АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Смерть
Неизвестно
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