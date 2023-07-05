Богданова (Габерова) Клавдия Тимофеевна
Место рожденияКалининская область Вышневолоцкий район
Дата рождения27.05.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Калининская область Вышневолоцкий район
Рождение ребёнка
16.04.1958
Дочь: Заморина Римма Акимовна
Отец ребёнка: Богданов Аким Акимович
С. БАКАРЮКА АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Смерть
Неизвестно