Зайнагабдинова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Зайнагабдинов Губайдулла Ахмедуллович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Ахмедулла Исхак Улы
Рождение ребёнка
1875
Сын: Зайнагабдинов Абдулла Ахмедуллович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Ахмедулла Исхак Улы
Рождение ребёнка
1880
Сын: Зайнагабдинов Галимулла Ахмедуллович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Ахмедулла Исхак Улы
Смерть
Неизвестно