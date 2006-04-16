Литвинов Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения07.02.1923
Дата смерти16.04.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1952
Дочь: Руцкая Лидия Петровна
Мать ребёнка: Литвинова Татьяна Дмитриевна
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.2006