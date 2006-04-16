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Литвинов Петр Петрович

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

07.02.1923

Дата смерти

16.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.07.1952

Дочь: Руцкая Лидия Петровна

Мать ребёнка: Литвинова Татьяна Дмитриевна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Татьяна Дмитриевна

Смерть
16.04.2006
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