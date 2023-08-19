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Винокурова Александра Константиновна

Место рождения

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область

Дата рождения

06.05.1901

Дата смерти

11.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1935

Дочь: Винокурова Галина Павловна

Отец ребёнка: Винокуров Павел Николаевич

Рождение ребёнка
04.10.1937

Сын: Винокуров Владимир Павлович

Отец ребёнка: Винокуров Павел Николаевич

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янышева Вера Павловна

Отец ребёнка: Винокуров Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева Мария Павловна

Отец ребёнка: Винокуров Павел Николаевич

Смерть
11.02.1992
Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
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