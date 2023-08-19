Винокурова Александра Константиновна
Место рождения
Дата рождения06.05.1901
Дата смерти11.02.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1935
Дочь: Винокурова Галина Павловна
Отец ребёнка: Винокуров Павел Николаевич
Рождение ребёнка
04.10.1937
Сын: Винокуров Владимир Павлович
Отец ребёнка: Винокуров Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янышева Вера Павловна
Отец ребёнка: Винокуров Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Мария Павловна
Отец ребёнка: Винокуров Павел Николаевич
Смерть
11.02.1992