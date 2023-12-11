Устинья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1757
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Матвей Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Смерть
Неизвестно