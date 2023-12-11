Устинья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1757

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
1769

Сын: Матвей Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Смерть
Неизвестно
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