Калачёва (Андриянова) Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачёва (Андриянова) Елена Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1974

Отец: Андриянов Валентин Иванович

Мать: Андриянова Лариса Яковлевна

Рождение ребёнка
27.03.1997

Дочь: Калачёва Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Калачёв Евгений Александрович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
01.10.2011

Сын: Калачёв Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Калачёв Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калачёв Евгений Александрович

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