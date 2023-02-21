Калачёва (Андриянова) Елена Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1974
Рождение ребёнка
27.03.1997
Дочь: Калачёва Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Калачёв Евгений Александрович
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
01.10.2011
Сын: Калачёв Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Калачёв Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно