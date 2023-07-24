Обухова Тамара Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Тамара Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Обухов Константин Михайлович

Мать: Обухова Мария

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