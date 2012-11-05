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Зерцалов Евгений Генрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1977

Дата смерти

05.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1977

Отец: Зерцалов Александр Генрихович

Мать: Зерцалова Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
18.08.2004

Дочь: Зерцалова Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Мадасова Елена Олеговна

Рождение ребёнка
19.12.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мадасова Елена Олеговна

Смерть
05.11.2012

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