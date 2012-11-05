Зерцалов Евгений Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1977
Дата смерти05.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1977
Рождение ребёнка
18.08.2004
Дочь: Зерцалова Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Мадасова Елена Олеговна
Рождение ребёнка
19.12.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мадасова Елена Олеговна
Смерть
05.11.2012