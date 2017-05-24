Карякина (Скоропупова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарякина (Скоропупова) Нина Васильевна

Карякина (Скоропупова) Нина Васильевна

Место рождения

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.11.1938

Дата смерти

24.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1938

Отец: Скоропупов Василий Андреевич

Мать: Скоропупова Анна Давыдовна

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1960

Дочь: Ясудис Галина Владимировна

Отец ребёнка: Карякин Владимир Николаевич

Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.04.1966

Дочь: Карякина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Карякин Владимир Николаевич

Смерть
24.05.2017
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close