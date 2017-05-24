Карякина (Скоропупова) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1938
Дата смерти24.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1938
Рождение ребёнка
27.03.1960
Дочь: Ясудис Галина Владимировна
Отец ребёнка: Карякин Владимир Николаевич
Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.04.1966
Дочь: Карякина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Карякин Владимир Николаевич
Смерть
24.05.2017
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область