Мурашов Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Алла Дмитриевна
Мать ребёнка: Мурашова Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кроткова Рогнеда Дмитриевна
Мать ребёнка: Мурашова Юлия Владимировна
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно