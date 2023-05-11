Мурашов Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурашов Дмитрий Андреевич

Мурашов Дмитрий Андреевич

Место рождения

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Алла Дмитриевна

Мать ребёнка: Мурашова Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кроткова Рогнеда Дмитриевна

Мать ребёнка: Мурашова Юлия Владимировна

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close