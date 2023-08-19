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Журбин Моисей

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

14.01.1888

Дата смерти

10.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1888

Отец: Журбин Шолом-Давид

Мать: Журбина Двойра (Сара Дыня) (Сара, Дыня)

Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
11.11.1913

Жена: Журбинa Хана Геня

Сновск
Рождение ребёнка
21.02.1915

Дочь: Belopolskaya Мария Моисеевна

Мать ребёнка: Журбинa Хана Геня

Сновск, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1920

Сын: Журбин Лев

Мать ребёнка: Журбинa Хана Геня

Сновск, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1923

Дочь: Малинская Миня

Мать ребёнка: Журбинa Хана Геня

Щорс
Упоминание
Неизвестно
Был кустарём, изготавливал сито и продавал.
Работа или профессия
Неизвестно
Tinklų rezgėjas.
Работа или профессия
Неизвестно
Tinklų rezgėjas.
Работа или профессия
Неизвестно
Tinklų rezgėjas.
Работа или профессия
Неизвестно
Tinklų rezgėjas.
Работа или профессия
Неизвестно
Ситник (вязал сито из лозы)
Смерть
10.11.1967
Сновск, Чернігівська область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Щорс, Еврейское кладбище
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