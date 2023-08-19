Журбин Моисей
Место рождения
Дата рождения14.01.1888
Дата смерти10.11.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1888
Бракосочетание
11.11.1913
Жена: Журбинa Хана Геня
Сновск
Рождение ребёнка
21.02.1915
Дочь: Belopolskaya Мария Моисеевна
Мать ребёнка: Журбинa Хана Геня
Рождение ребёнка
01.04.1920
Сын: Журбин Лев
Мать ребёнка: Журбинa Хана Геня
Рождение ребёнка
13.09.1923
Дочь: Малинская Миня
Мать ребёнка: Журбинa Хана Геня
Щорс
Упоминание
Неизвестно
Был кустарём, изготавливал сито и продавал.
Работа или профессия
Неизвестно
Tinklų rezgėjas.
Работа или профессия
Неизвестно
Tinklų rezgėjas.
Работа или профессия
Неизвестно
Tinklų rezgėjas.
Работа или профессия
Неизвестно
Tinklų rezgėjas.
Работа или профессия
Неизвестно
Ситник (вязал сито из лозы)
Смерть
10.11.1967
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Щорс, Еврейское кладбище