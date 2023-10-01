Бобров Юрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Юрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вялова Людмила Васильевна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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