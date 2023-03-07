Сухова (Щербакова) Домна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Сухова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Сухов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830
Дочь: Сухова Матрёна Николаевна
Отец ребёнка: Сухов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833
Отец ребёнка: Сухов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Сухов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Сухова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Сухов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно