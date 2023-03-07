Сухова (Щербакова) Домна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Щербакова) Домна Васильевна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Сухова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Сухов Николай Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830

Дочь: Сухова Матрёна Николаевна

Отец ребёнка: Сухов Николай Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1833

Сын: Сухов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Сухов Николай Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сухов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сухов Николай Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Сухова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Сухов Николай Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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