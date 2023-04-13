Гусак Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1929
Муж: Гусак Филимон
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Гусак Василий Филимонович
Отец ребёнка: Гусак Филимон
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Гусак Николай Филимонович
Отец ребёнка: Гусак Филимон
Рождение ребёнка
Около 1932
Отец ребёнка: Гусак Филимон
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Тамара Филимоновна
Отец ребёнка: Гусак Филимон
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно