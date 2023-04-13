Гусак Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусак Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1910 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1929

Муж: Гусак Филимон

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Гусак Василий Филимонович

Отец ребёнка: Гусак Филимон

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Гусак Николай Филимонович

Отец ребёнка: Гусак Филимон

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Гусак Михаил Филимонович

Отец ребёнка: Гусак Филимон

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Тамара Филимоновна

Отец ребёнка: Гусак Филимон

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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