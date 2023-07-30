Иван Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1683 г.р.

Мать

1690 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Данила Иванов

Мать: Прасковья Иванова

Смерть
Неизвестно
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