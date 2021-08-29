Власенко Вячеслав Павлович
Место рожденияРСФСР Воронежская обл.,Репьевский р-н с.Осадчее
Дата рождения09.03.1934
Дата смерти29.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1934
РСФСР Воронежская обл.,Репьевский р-н с.Осадчее
Рождение ребёнка
13.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власенко Любовь Владимировна
СССР Краснодарский кр г.Горячий Ключ пос.Промысловый
Рождение ребёнка
29.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власенко Любовь Владимировна
СССР Краснодарский кр г.Горячий Ключ
Смерть
29.08.2021
Россия Краснодарский кр.,г. Горячий Ключ
Причина смерти: Болезнь