Власенко Вячеслав Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласенко Вячеслав Павлович

Власенко Вячеслав Павлович

avatar

Место рождения

РСФСР Воронежская обл.,Репьевский р-н с.Осадчее

Дата рождения

09.03.1934

Дата смерти

29.08.2021

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1934

Отец: Власенко Павел Денисович

Мать: Власенко Домна Мартыновна

РСФСР Воронежская обл.,Репьевский р-н с.Осадчее
Рождение ребёнка
13.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власенко Любовь Владимировна

СССР Краснодарский кр г.Горячий Ключ пос.Промысловый
Рождение ребёнка
29.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власенко Любовь Владимировна

СССР Краснодарский кр г.Горячий Ключ
Смерть
29.08.2021
Россия Краснодарский кр.,г. Горячий Ключ
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close