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Медведева Валентина Анатольевна

Место рождения

Демино, Локнянский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

11.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1958

Отец: не указан

Мать: Татьяна Федоровна

Демино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Генадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
08.02.1979

Дочь: Батурина (Алексеева) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Алексеев Александр

Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.01.1990

Дочь: Егорова Татьяна Генадьевна

Отец ребёнка: Медведев Генадий Михайлович

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