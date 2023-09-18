Медведева Валентина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1958
Отец: не указан
Мать: Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
08.02.1979
Дочь: Батурина (Алексеева) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Алексеев Александр
Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.01.1990
Дочь: Егорова Татьяна Генадьевна
Отец ребёнка: Медведев Генадий Михайлович