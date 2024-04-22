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Павел Иванович

Место рождения

Полутово, Корцовская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

14.08.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1905

Отец: Иван (Иоанн) Ефимович (Ефимиев)

Мать: Анна Федоровна

Полутово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Крещение
15.08.1905
Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-35-169об-170 Крестили: д. Рогова крестьянин Александр Евфграфов Ершов и д. Ильинского крестьянская дочь девица Раиса Федорова
Смерть
Неизвестно
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