Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения14.08.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1905
Отец: Иван (Иоанн) Ефимович (Ефимиев)
Мать: Анна Федоровна
Крещение
15.08.1905
Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-35-169об-170 Крестили: д. Рогова крестьянин Александр Евфграфов Ершов и д. Ильинского крестьянская дочь девица Раиса Федорова
Смерть
Неизвестно