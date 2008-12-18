Кучерова Спринчук Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1919
Дата смерти18.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1949
Дочь: Бучко Надежда Деомидовна
Отец ребёнка: Кучеров Деомид Романович
Рождение ребёнка
04.08.1956
Сын: Кучеров Виктор Деомидович
Отец ребёнка: Кучеров Деомид Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучерова Валентина Деомидовна
Отец ребёнка: Кучеров Деомид Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучерова Нина Деомидовна
Отец ребёнка: Кучеров Деомид Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучеров Анатолий Деомидович
Отец ребёнка: Кучеров Деомид Романович
Смерть
18.12.2008