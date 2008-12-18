Кучерова Спринчук Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерова Спринчук Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1919

Дата смерти

18.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1949

Дочь: Бучко Надежда Деомидовна

Отец ребёнка: Кучеров Деомид Романович

Рождение ребёнка
04.08.1956

Сын: Кучеров Виктор Деомидович

Отец ребёнка: Кучеров Деомид Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучерова Валентина Деомидовна

Отец ребёнка: Кучеров Деомид Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучерова Нина Деомидовна

Отец ребёнка: Кучеров Деомид Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучеров Анатолий Деомидович

Отец ребёнка: Кучеров Деомид Романович

Смерть
18.12.2008
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