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Соловьев Роман Алексеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

17.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1989

Отец: Соловьев Алексей Владимирович

Мать: Соловьева Анна Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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