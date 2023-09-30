Муравьев Петр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Муравьева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Муравьев Евгений Петрович
Мать ребёнка: Муравьева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Муравьева Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно