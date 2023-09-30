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Муравьев Петр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Муравьев Егор Яковлевич

Мать: Муравьева Парасковья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Пелагея Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Рождение ребёнка
1848

Сын: Муравьев Иван Петрович

Мать ребёнка: Муравьева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Муравьев Евгений Петрович

Мать ребёнка: Муравьева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Муравьев Исай Петрович

Мать ребёнка: Муравьева Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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