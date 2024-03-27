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Шалыгин Павел Васильевич

Место рождения

с. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н

Дата рождения

1917

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Шалыгин Василий

Мать: не указана

с. Большой Челим, Ульяновская обл., Астрадамовский р-н
Военная награда
Неизвестно
Шалыгин Павел Васильевич Старшина тех. службы, __.__.1917Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Б. Челим. Сводная картотека Перечень наград 30.05.1945 Медаль «За боевые заслуги»
Шалыгин Павел Васильевич. Орден Отечественной войны I степени __.__.1917Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Б.-Чилим. Юбилейная картотека
Смерть
После 1985
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