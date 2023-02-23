Аксенов Тихон
Место рождениядеревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Коровенкова Евдокия Тихонова
Мать ребёнка: не указана
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городищевский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
До 1849
Мать ребёнка: не указана
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: не указана
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно