Прусакова (Скутова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусакова (Скутова) Валентина

Место рождения

г.Витебск, Белоруссия

Дата рождения

20.06.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

1953 г.р.
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1931

Отец: Скутов Карп Моисеевич

Мать: Скутова Надежда

г.Витебск, Белоруссия
Бракосочетание
18.02.1952

Муж: Прусаков Виктор

Мылинский с/с, Карачевский р-н, Брянская обл.
Рождение ребёнка
?.04.1953

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Прусаков Виктор

г. Брянск
Рождение ребёнка
04.03.1955

Сын: Прусаков Владимир

Отец ребёнка: Прусаков Виктор

Рождение ребёнка
22.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прусаков Виктор

г.Брянск
Смерть
Неизвестно
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