Прусакова (Скутова) Валентина
Место рожденияг.Витебск, Белоруссия
Дата рождения20.06.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1931
Отец: Скутов Карп Моисеевич
Мать: Скутова Надежда
г.Витебск, Белоруссия
Бракосочетание
18.02.1952
Муж: Прусаков Виктор
Мылинский с/с, Карачевский р-н, Брянская обл.
Рождение ребёнка
?.04.1953
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Прусаков Виктор
г. Брянск
Рождение ребёнка
04.03.1955
Сын: Прусаков Владимир
Отец ребёнка: Прусаков Виктор
Рождение ребёнка
22.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прусаков Виктор
г.Брянск
Смерть
Неизвестно