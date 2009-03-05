Губин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1937

Дата смерти

05.03.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1972

Сын: Губин Игорь

Мать ребёнка: Демидова Раиса

Рождение ребёнка
20.01.1973

Сын: Губин Владимир

Мать ребёнка: Демидова Раиса

Рождение ребёнка
08.02.1975

Дочь: Губина Алена

Мать ребёнка: Демидова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Раиса

Смерть
05.03.2009
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