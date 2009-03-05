Губин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1937
Дата смерти05.03.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1972
Сын: Губин Игорь
Мать ребёнка: Демидова Раиса
Рождение ребёнка
20.01.1973
Сын: Губин Владимир
Мать ребёнка: Демидова Раиса
Рождение ребёнка
08.02.1975
Дочь: Губина Алена
Мать ребёнка: Демидова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова Раиса
Смерть
05.03.2009