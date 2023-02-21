Земелько (Крестосяк) Василий (Михаил) Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1941
Дочь: Грошева Инна Васильевна
Мать ребёнка: Наумова Мария Петровна
Рождение ребёнка
22.01.1951
Сын: Земелько Александр Васильевич
Мать ребёнка: Наумова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земелько Ярослав Васильевич
Мать ребёнка: Наумова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно