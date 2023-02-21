Земелько (Крестосяк) Василий (Михаил) Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земелько (Крестосяк) Василий (Михаил) Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1941

Дочь: Грошева Инна Васильевна

Мать ребёнка: Наумова Мария Петровна

Рождение ребёнка
22.01.1951

Сын: Земелько Александр Васильевич

Мать ребёнка: Наумова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земелько Ярослав Васильевич

Мать ребёнка: Наумова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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