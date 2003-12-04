Уваркина Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уваркина Екатерина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.2003

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2003

Отец: Бербинов Юрий Владимирович

Мать: Уваркина Оксана

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