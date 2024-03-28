Церель (Тимофеева) Пелагея Ивановна
Место рожденияБелебей
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Церель Любовь Вячеславовна
Отец ребёнка: Церель Вячеслав Дмитриевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Церель) Валентина Вячеславовна
Отец ребёнка: Церель Вячеслав Дмитриевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Церель) Надежда Вячеславовна
Отец ребёнка: Церель Вячеслав Дмитриевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Церель Владимир Вячеславович
Отец ребёнка: Церель Вячеслав Дмитриевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Церель Виктор Вячеславович
Отец ребёнка: Церель Вячеслав Дмитриевич
Смерть
Неизвестно