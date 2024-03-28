Церель (Тимофеева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Церель (Тимофеева) Пелагея Ивановна

Место рождения

Белебей

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Тимофеев Иван

Мать: Тимофеева (Милованова) Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Церель Вячеслав Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Церель Любовь Вячеславовна

Отец ребёнка: Церель Вячеслав Дмитриевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Церель) Валентина Вячеславовна

Отец ребёнка: Церель Вячеслав Дмитриевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Церель) Надежда Вячеславовна

Отец ребёнка: Церель Вячеслав Дмитриевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Церель Владимир Вячеславович

Отец ребёнка: Церель Вячеслав Дмитриевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Церель Виктор Вячеславович

Отец ребёнка: Церель Вячеслав Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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