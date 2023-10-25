Буланова (Глазкова) Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1925
Отец: Глазков Илья
Рождение ребёнка
23.12.1948
Дочь: Гречухина Галина Михайловна
Отец ребёнка: Буланов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
30.07.1953
Дочь: Морозова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Буланов Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно