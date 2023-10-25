Буланова (Глазкова) Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланова (Глазкова) Ольга Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1925

Отец: Глазков Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1948

Дочь: Гречухина Галина Михайловна

Отец ребёнка: Буланов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
30.07.1953

Дочь: Морозова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Буланов Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буланов Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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