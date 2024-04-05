Filipowicz (Jóźwik) Anna
Место рожденияpar. Poręba Kocęby
Дата рождения22.07.1822
Дата смерти28.07.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1822
Отец: Jóźwik Andrzej
Мать: Jóźwik (Gałązka) Anna
par. Poręba Kocęby
Бракосочетание
1843
Муж: Filipowicz Andrzej
Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Anna Filipowicz (z d. Jóźwiak/Jóźwik)
Рождение ребёнка
1845
Сын: Filipowicz Stanisław
Отец ребёнка: Filipowicz Andrzej
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Chrostowski (Filipowicz) Józefa
Отец ребёнка: Filipowicz Andrzej
Рождение ребёнка
1850
Сын: Filipowicz Wojciech
Отец ребёнка: Filipowicz Andrzej
Рождение ребёнка
1853
Сын: Filipowicz Jan
Отец ребёнка: Filipowicz Andrzej
Poręba Kocęby
Смерть
28.07.1864
Osuchowa