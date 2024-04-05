Filipowicz (Jóźwik) Anna 22.07.1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Filipowicz (Jóźwik) Anna

Место рождения

par. Poręba Kocęby

Дата рождения

22.07.1822

Дата смерти

28.07.1864

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

1791 г.р.

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1822

Отец: Jóźwik Andrzej

Мать: Jóźwik (Gałązka) Anna

par. Poręba Kocęby
Бракосочетание
1843

Муж: Filipowicz Andrzej

Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Anna Filipowicz (z d. Jóźwiak/Jóźwik)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Filipowicz Stanisław

Отец ребёнка: Filipowicz Andrzej

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Chrostowski (Filipowicz) Józefa

Отец ребёнка: Filipowicz Andrzej

Рождение ребёнка
1850

Сын: Filipowicz Wojciech

Отец ребёнка: Filipowicz Andrzej

Рождение ребёнка
1853

Сын: Filipowicz Jan

Отец ребёнка: Filipowicz Andrzej

Poręba Kocęby
Смерть
28.07.1864
Osuchowa

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