Частухина (Филатова) Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Частухина (Филатова) Ефросинья Петровна

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Место рождения

Кудрино, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Филатов Пётр

Мать: не указана

Кудрино, Сокольский, Нижегородская область
Родилась в д. Кудрина
Рождение ребёнка
16.03.1903

Дочь: Глумова Анна Александровна

Отец ребёнка: Частухин Александр Тимофеевич

Чубариха, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Частухин Александр Тимофеевич

Смерть
1949
Умерла в д. Чубариха, Сокольского района, Ивановской области в 1949 году. Хоронили дочь? и сноха Дуняша Палкова(жена сына Михаила).
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