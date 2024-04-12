Частухина (Филатова) Ефросинья Петровна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Филатов Пётр
Родилась в д. Кудрина
Рождение ребёнка
16.03.1903
Дочь: Глумова Анна Александровна
Отец ребёнка: Частухин Александр Тимофеевич
Чубариха, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949
Умерла в д. Чубариха, Сокольского района, Ивановской области в 1949 году. Хоронили дочь? и сноха Дуняша Палкова(жена сына Михаила).