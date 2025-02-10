Шаповалов Иван Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
17.04.1986
Роддом районной больницы п. Краснообск (ВАСХНиЛ). Время рождения: 08:40. Вес: 3400 г. Рост: 52 см.
Крещение
Неизвестно
Таинство крещения совершено в Храме Казанской иконы Божьей матери п. Краснообск Новосибирской области. Таинство крещения совершил священник Николай Фокин. Крестный отец: Колпаков Евгений Борисович. Кр... Показать все
Место жительства
С ?.04.1986
Образование
С 1993 по 2003
До 5 класса учился в Средней образовательной школе №1 пос. Краснообск. После перевелся в Гимназию №13 пос. Краснообск и окончил ее с серебряной медалью.
Образование
С 1995 по 2003
Художественное: Детская художественная школа п. Краснообск Отделение станкового искусства.
Образование
С 2003 по 2008
Окончил Механико-математический факультет Новосибирского Государственного Университета по специальности "Математик. Системный программист".
Упоминание
10.11.2011
Получен патент на изобретение «Экраноплан-поезд» в соавторстве с профессором Соколовым Виктором Григорьевичем, сотрудниками СибНИА г. Новосибирска Серьезновым Алексеем Николаевичем, Мымриным Владимиро... Показать все
Бракосочетание
16.11.2012
Ленинский ЗАГС г. Новосибирска. Свидетели: Путилова Наталия, Новиков Александр.
Рождение ребёнка
30.06.2013
Дочь: Шаповалова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Шаповалова (Калюжная) Екатерина Александровна
Родилась в родильном отделении 25 медсанчасти г. Новосибирска. Рост 49 см. Вес 2,660 г. Роды принимала в то время заведующая данным родильным домом Ливицкая Татьяна Сергеевна. Врач от Бога!
Рождение ребёнка
02.07.2016
Мать ребёнка: Шаповалова (Калюжная) Екатерина Александровна
Родился в родильном отделении Областной больницы г. Новосибирска
Развод
15.07.2021