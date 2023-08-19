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Фита Иван Саввич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1889

Дата смерти

03.12.1914

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Фита Савва Игнатьевич

Мать: ?

Похороны
03.12.1914
Конецполь, Миколаївська область
Смерть
03.12.1914
Причина смерти: На войне
Военная служба
1914
Должность/Звание фельдшер Воинская часть 138-й пехотный Болховский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия убит Дата выбытия 03.12.1914 Ме... Показать все
Рождение ребёнка
1915

Сын: Фита Иван Иванович

Мать ребёнка: ?

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