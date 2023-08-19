Фита Иван Саввич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти03.12.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Фита Савва Игнатьевич
Мать: ?
Похороны
03.12.1914
Конецполь, Миколаївська область
Смерть
03.12.1914
Причина смерти: На войне
Военная служба
1914
Должность/Звание фельдшер Воинская часть 138-й пехотный Болховский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия убит Дата выбытия 03.12.1914 Ме... Показать все
Рождение ребёнка
1915
Сын: Фита Иван Иванович
Мать ребёнка: ?