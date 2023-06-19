Калинина Елена Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Елена Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Калинин Федор Алимпеевич

Отец ребёнка: Калинин Алимпей Иванович

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Калинин Иван Алимпеевич

Отец ребёнка: Калинин Алимпей Иванович

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Калинин Осип Алимпеевич

Отец ребёнка: Калинин Алимпей Иванович

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Алимпей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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