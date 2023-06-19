Калинина Елена Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Калинин Алимпей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Калинин Алимпей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Калинин Алимпей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно