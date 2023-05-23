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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Пухно Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Звягин Григорий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Звягин Григорий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Звягин Григорий Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Звягин Григорий Романович