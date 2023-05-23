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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Пухно Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Звягин Григорий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Звягин Григорий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Звягин Григорий Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Звягин Григорий Романович

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