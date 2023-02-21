Полторацкий Апанас Прокопович
Место рожденияд. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Около 1913 ст.
д. Васильки, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полторацкий Виктор Апанасович
Мать ребёнка: Полторацкая Надежда
г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полторацкий Анатолий Апанасович
Мать ребёнка: Полторацкая Надежда
г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Валентина Апанасовна
Мать ребёнка: Полторацкая Надежда
г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полторацкая Надежда
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно