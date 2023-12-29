Власова (Андреева) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Игнат Андреевич
Рождение ребёнка
04.11.1936
Сын: Власов Анатолий Игнатьевич
Отец ребёнка: Власов Игнат Андреевич
Смерть
Неизвестно