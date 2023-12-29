Власова (Андреева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова (Андреева) Анна Григорьевна

Власова (Андреева) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Игнат Андреевич

Рождение ребёнка
04.11.1936

Сын: Власов Анатолий Игнатьевич

Отец ребёнка: Власов Игнат Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.