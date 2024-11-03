Павлов Герасим Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1824 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Мария Сергеевна
Крещение
25.02.1824 ст.
Восприемники: Трофим Павлович Павлов
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Павлова) Прасковья (Параскева) Герасимовна
Мать ребёнка: Павлова Мария Сергеевна
Смерть
Неизвестно