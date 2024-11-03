Павлов Герасим Максимович 24.02.1824 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Герасим Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1824 ст.

Отец: Павлов Максим Павлович

Мать: Павлова Ефимия (Евфимия) Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Мария Сергеевна

Крещение
25.02.1824 ст.
Восприемники: Трофим Павлович Павлов
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Павлова) Прасковья (Параскева) Герасимовна

Мать ребёнка: Павлова Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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