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Богданова (Пислегина) Анна Николаевна

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Место рождения

Верхопольская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.09.1897

Дата смерти

22.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1897

Отец: Пислегин Николай Харитонович

Мать: Пислегина Надежда Кондратовна

Верхопольская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1919

Сын: Богданов Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Богданов Аркадий Васильевич

Дубровский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1922

Сын: Богданов Леонид Аркадьевич

Отец ребёнка: Богданов Аркадий Васильевич

Дубровский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Аркадий Васильевич

Смерть
22.01.1963
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
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