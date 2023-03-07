Богданова (Пислегина) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.09.1897
Дата смерти22.01.1963
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1897
Рождение ребёнка
1919
Сын: Богданов Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Богданов Аркадий Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1922
Сын: Богданов Леонид Аркадьевич
Отец ребёнка: Богданов Аркадий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1963
Карпинск, Карпинск, Свердловская область