Виктория (Мизенина) Игнатьева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1988
Бракосочетание
03.08.2012
Рождение ребёнка
18.12.2012
Дочь: Бульбас Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Бульбас Алексей Николаевич
Бракосочетание
14.01.2017
Рождение ребёнка
18.01.2018
Сын: Игнатьев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Игнатьев Сергей Викторович