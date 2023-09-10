Виктория (Мизенина) Игнатьева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виктория (Мизенина) Игнатьева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1988

Отец: Мизенин Михаил Александрович

Мать: Мизенина Ирина Геннадьевна

Бракосочетание
03.08.2012

Муж: Бульбас Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
18.12.2012

Дочь: Бульбас Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Бульбас Алексей Николаевич

Бракосочетание
14.01.2017

Муж: Игнатьев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
18.01.2018

Сын: Игнатьев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Сергей Викторович

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