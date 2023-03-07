Яхин Рустем Мухаметхазеевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1921
Дата смерти23.11.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1937 по 1941
Место жительства
С 1946 по 1950
Место жительства
С 1950 по 1993
Смерть
23.11.1993