Яхин Рустем Мухаметхазеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхин Рустем Мухаметхазеевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.08.1921

Дата смерти

23.11.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1937 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946 по 1950
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1950 по 1993
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.11.1993
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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